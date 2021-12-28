28.12.2021 (15:15)

Министр обороны России исполнил новогоднюю мечту мальчика из Владимирской области полетать на военном вертолёте

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в рамках Всероссийской новогодней благотворительной акции «Ёлка желаний» выполнил просьбу ребёнка из Гороховца подняться в небо на военном вертолёте.

Ранее глава военного ведомства снял с ёлки открытку Кирилла Ушакова из Владимирской области, который мечтал полетать на военном вертолёте и побывать на аэродроме.

Мечту мальчика помогли исполнить лётчики авиационной эскадрильи Западного военного округа на территории аэродрома совместного базирования Семязино во Владимире. Кириллу и его сестре, шестилетней Алисе, предоставили возможность полетать на вертолёте.

После состоявшегося во вторник селекторного совещания начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев доложил Министру обороны: «Сегодня по вашему поручению мечта Кирилла Ушакова полетать на военном вертолёте сбылась. Сейчас Кирилл находится на аэродроме и готов поделиться с вами своими впечатлениями».

По видео-конференц-связи мальчик рассказал главе военного ведомства, что полетал на вертолёте, посмотрел боевые самолёты на аэродромной стоянке, вкусно покушал в лётной столовой и получил много подарков от военнослужащих.

В заключение он попросил ещё раз полетать на вертолёте.

«Хорошо, Кирилл. Ты только папу с мамой возьми с собой, ну и сестрёнку, если она хочет. Хорошего полёта вам! С наступающим Новым годом вас! Здоровья, всего доброго», — сказал Сергей Шойгу.

Новогодняя благотворительная акция «Ёлка желаний» входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей». Акция проходит в четвертый раз. Минобороны России впервые участвует в ней. По данным устроителей, за четыре года было исполнено более 21 тыс. желаний.

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