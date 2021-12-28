28.12.2021 (14:45)

Военнослужащие гвардейского десантно-штурмового полка ЮВО исполнили новогоднюю мечту девочки из Ставрополя



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие гвардейского десантно-штурмового полка ЮВО исполнили новогоднюю мечту девочки из Ставрополя

В московском Кремле на президентской «Елке желаний» четырнадцатилетняя Анастасия Хрони из Ставрополя загадала побывать в гвардейском десантно-штурмовом казачьем полку. Это желание исполнилось в день рождения Василия Маргелова.

Экскурсию по десантно-штурмовому полку организовал командующий 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) генерал-лейтенант Яков Резанцев.

Путешествие по прославленной воинской части началось с памятного митинга и возложения цветов к памятнику Героя Советского Союза Василия Маргелова.

После митинга гостье продемонстрировали новую боевую технику и современное оружие. Школьница из Ставрополя, мечтающая поступить в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное ордена Суворова дважды Краснознаменное командное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова, уже сегодня ненадолго стала членом экипажа боевой машины, в полном обмундировании прокатившись на боевой машине десанта, постреляла из пистолетов Макарова и Ярыгина, посетила комнату боевой славы, ознакомилась с различной экипировкой воинов-десантников, условиями жизни и быта военнослужащих ЮВО.

В заключение Настю ожидал сладкий стол и новогодние подарки.

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