28.12.2021 (14:45)
Военнослужащие гвардейского десантно-штурмового полка ЮВО исполнили новогоднюю мечту девочки из Ставрополя
В московском Кремле на президентской «Елке желаний» четырнадцатилетняя Анастасия Хрони из Ставрополя загадала побывать в гвардейском десантно-штурмовом казачьем полку. Это желание исполнилось в день рождения Василия Маргелова.
Экскурсию по десантно-штурмовому полку организовал командующий 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) генерал-лейтенант Яков Резанцев.
Путешествие по прославленной воинской части началось с памятного митинга и возложения цветов к памятнику Героя Советского Союза Василия Маргелова.
После митинга гостье продемонстрировали новую боевую технику и современное оружие. Школьница из Ставрополя, мечтающая поступить в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное ордена Суворова дважды Краснознаменное командное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова, уже сегодня ненадолго стала членом экипажа боевой машины, в полном обмундировании прокатившись на боевой машине десанта, постреляла из пистолетов Макарова и Ярыгина, посетила комнату боевой славы, ознакомилась с различной экипировкой воинов-десантников, условиями жизни и быта военнослужащих ЮВО.
В заключение Настю ожидал сладкий стол и новогодние подарки.