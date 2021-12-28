28.12.2021 (14:15)

Министр обороны России провел итоговое селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил

Сегодня в Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу состоялось итоговое тематическое селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил.

Начиная работу Сергей Шойгу, напомнил, что неделю назад на расширенном заседании Коллегии Минобороны России с участием Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации были подведены итоги уходящего 2021 года.

«…Он был для нас несмотря на все сложности достаточно успешным. И сегодня, пользуясь случаем, я бы хотел поблагодарить в первую очередь нашу промышленность. Промышленность, которая позволила нам выйти на уровень современности по всем видам вооружения на достаточно высокий уровень. Если говорить в целом, то это больше 71% уровень современности. Исправность у нас на очень высоком уровне. Пожалуй, по исправности техники, вооружения мы сегодня находимся на, наверное, первом месте, как минимум на лидирующих позициях среди Вооруженных Сил всех стран», — отметил глава военного ведомства.

Министр обороны также выразил слова благодарности военным врачам, которые все это время занимаются борьбой с пандемией COVID-19, не снижая, темпов и объёмов выполнения своих основных задач.

«Основных задач имеется ввиду по остальным заболеваниям. Потому что многим пришлось сократить оказание плановой помощи, сократить количество плановых операций. У нас в Вооруженных Силах, благодаря тем усилиям, которые были предприняты и организационной работе по вакцинации и по организации самого лечения от коронавируса, мы смогли не только выполнить все плановые показатели, понизить заболеваемость, уровень заболеваемости в Вооруженных Силах, но и, конечно, оказать помощь гражданскому населению, то что сегодня передано уже больше 1000 тонн кислорода. Эта работа продолжается в отдельных регионах там, где требуется и востребована наша помощь и поддержка», — сообщил генерал армии Сергей Шойгу.

Кроме того, Министр обороны поблагодарил военных строителей, которые ввели в строй более 3 тыс. объектов.

«Это позволило нам значительно и качественно улучшить состояние нашей инфраструктуры, которая во многом сегодня представляет из себя уже современное и необходимый по своим качествам уровень», — подчеркнул глава военного ведомства.

«Я также хотел бы сегодня сказать слова благодарности всем нашим командирам, военнослужащим, рядовому сержантскому составу, который все это время несет службу в Нагорном Карабахе, Сирии, на других наших базах за рубежом, но особенно в этих двух точках. Если вы заметили, то все, что было, скажем там год назад в Карабахе, когда была крайне тяжелая, крайне острая ситуация, усилиями нашего Верховного Главнокомандующего, который вел эти переговоры, эту работу практически круглосуточном режиме. С введением наших миротворческих сил туда мы сумели всё-таки успокоить ситуацию там, и дальше идут шаги по выполнению плановой работы. Теперь ее можно уже назвать плановой, и постепенно жизнь возвращается в свое русло в этом регионе. Все больше и больше там мира и спокойствия. И, конечно, в этом также огромная заслуга всех тех, кто занимался там и оказанием медицинской помощи, и гуманитарной помощи. Ну и, конечно, всем тем, кто стоит круглыми сутками на постах миротворцев», — добавил Сергей Шойгу.

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