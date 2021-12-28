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28.12.2021 (14:00)

В Хакасии военные железнодорожники ЦВО поздравили воспитанников школы-интерната с наступающим Новым годом и Рождеством

В Хакасии в городе Абакан военнослужащие железнодорожного соединения Центрального военного округа (ЦВО) поздравили с наступающим Новым годом и Рождеством воспитанников школы-интерната для детей с нарушениями слуха.

Они организовали концертную программу с участием сказочных персонажей. Дед Мороз и Снегурочка, Баба Яга и Леший поиграли с детьми в активные игры и вручили подарки: наборы для рисования, настольные игры, игрушки и конфеты. 

Совместно с военнослужащими учреждение посетил представитель Абаканской и Хакаской епархии иерей Павел Кузмин. Он вручил каждому из присутствующих маленькие рождественские иконки с благословением епископа Абаканского и Хакасского Ионафана.

В завершение встречи директор школы-интерната Лариса Васильевна Тыльченко вручила заместителю командира по работе с личным составом подполковнику Денису Нефедову символ наступающего года – тигренка, слепленного в гончарной мастерской воспитанниками интерната.

Дети из подшефного социального учреждения уже более 10 лет получают подарки и внимание от военных железнодорожников Абаканского гарнизона.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Праздники
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