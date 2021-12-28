28.12.2021 (13:45)

В Екатеринбургском суворовском военном училище была проведена экскурсия для школьников

В Екатеринбургском суворовском военном училище (СВУ) офицеры-воспитатели провели для учащихся школ города экскурсию.

В ходе нее ребята познакомились с особенностями обучения и быта в ведомственном образовательном учреждении, а также узнали о порядке поступления в училище. Также они посетили музейную комнату, где узнали историю создания заведения. Кроме того, школьникам рассказали о героях-выпускниках, в том числе о военном летчике, погибшем при выполнении служебного долга в Сирии, подполковнике Олеге Пешкове.

В завершение мероприятия офицеры-воспитатели поздравили школьников с Новым годом, пожелав здоровья и хорошей учебы.

Справочно:

Первоначально СВУ именовалось Орловским и размещалось в городе Ельце. 19 декабря 1943 училищу было вручено Красное Знамя. В сентябре 1947 училище было переведено в Свердловск (Екатеринбург). 12 выпускников удостоены звания Героев Советского Союза и Российской Федерации.



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