28.12.2021 (13:30)
Военные автоинспекторы ЦВО провели акцию «Автошина» в Кировской области
Военные автоинспекторы Центрального военного округа провели акцию «Автошина» в Кировской области с военнослужащими частей и подразделений, дислоцированных в регионе.
Инспекторы ВАИ ЦВО рассказали военным водителям и на практике показали, как проверять высоту протектора шин автомобилей, объяснили признаки, по которым автошины являются не пригодными к использованию, кроме того, напомнили процесс установки автошин на автомобиль и что запрещается при их установке. Особое внимание военнослужащие обратили на ответственность водителей при управлении автомобилем с неисправными автомобильными шинами или с нарушением их установки.
Акция проводилась с целью повышения безопасности дорожного движения на дорогах. По окончанию мероприятий всем военнослужащим военные автоинспекторы вручили информационные памятки с полезными советами.