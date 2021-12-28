28.12.2021 (13:30)

Военные автоинспекторы ЦВО провели акцию «Автошина» в Кировской области

Военные автоинспекторы Центрального военного округа провели акцию «Автошина» в Кировской области с военнослужащими частей и подразделений, дислоцированных в регионе.

Инспекторы ВАИ ЦВО рассказали военным водителям и на практике показали, как проверять высоту протектора шин автомобилей, объяснили признаки, по которым автошины являются не пригодными к использованию, кроме того, напомнили процесс установки автошин на автомобиль и что запрещается при их установке. Особое внимание военнослужащие обратили на ответственность водителей при управлении автомобилем с неисправными автомобильными шинами или с нарушением их установки.

Акция проводилась с целью повышения безопасности дорожного движения на дорогах. По окончанию мероприятий всем военнослужащим военные автоинспекторы вручили информационные памятки с полезными советами.

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