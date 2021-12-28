28.12.2021 (13:15)
В Алтайском крае состоялась церемония вступления в «Юнармию» более 100 школьников
В Алтайском крае состоялась церемония вступления во всероссийское детское военно-патриотическое движение более 100 школьников.
Предварительно ребята изучили основы общевоинского и юнармейского уставов. С ними были проведены занятия по физической и строевой подготовке. Затем военнослужащие ракетного соединения, дислоцированного в ЗАТО Сибирский, приняли клятву у новоиспеченных участников движения.
В завершение церемонии школьники получили значки и книжку юнармейца. Командиру отряда было вручено копия знамени юнармейского движения.
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