28.12.2021 (13:00)
Военные автоинспекторы Самарского гарнизона провели инструктажи с военнослужащими по правилам безопасности на дорогах
Военные автоинспекторы Самарского гарнизона провели инструктажи с военнослужащими воинских частей и соединений Центрального военного округа по правилам безопасности на дорогах в выходные и праздничные дни.
Автоинспекторы довели до владельцев личных транспортных средств информацию о состоянии аварийности на территории области и города, а также об основных нарушениях, совершаемых водителями. Офицерами были приведены примеры самых распространенных нарушений правил дорожного движения и ответственности водителей за их допущение.
Особое внимание водителей было обращено на использование детских удерживающих устройств в личных автомобилях и на соблюдение скоростного режима на дорогах, прилегающих к школам и детским учреждениям.
Новости по теме:
Беседу по соблюдению правил дорожного движения провели военные автоинспекторы ЦВО в Кемеровской области
Метки: