28.12.2021 (13:00)

Военные автоинспекторы Самарского гарнизона провели инструктажи с военнослужащими по правилам безопасности на дорогах

Военные автоинспекторы Самарского гарнизона провели инструктажи с военнослужащими воинских частей и соединений Центрального военного округа по правилам безопасности на дорогах в выходные и праздничные дни.

Автоинспекторы довели до владельцев личных транспортных средств информацию о состоянии аварийности на территории области и города, а также об основных нарушениях, совершаемых водителями. Офицерами были приведены примеры самых распространенных нарушений правил дорожного движения и ответственности водителей за их допущение.

Особое внимание водителей было обращено на использование детских удерживающих устройств в личных автомобилях и на соблюдение скоростного режима на дорогах, прилегающих к школам и детским учреждениям.

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