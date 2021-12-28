28.12.2021 (12:45)

Участник Олимпийских игр в Нагано провел тренировку для военнослужащих в Тюменской области

Участник Олимпийских игр в Нагано, российский биатлонист Павел Вавилов провел тренировку на лыжах для военнослужащих пункта отбора на военную службу по контракту в Тюменской области. Вместе с военнослужащими участие в тренировке с олимпийцем приняли воспитанники спортивной школы № 2 города Тюмени.

Военнослужащие во избежание травм сделали разминку, а затем пробежали на лыжах около 5 км. В завершение мероприятия олимпиец поздравил личный состав пункта и начинающих спортсменов с наступающим Новым годом, пожелал им здоровья и благополучия.

Справочно:

Павел Вавилов — российский биатлонист, выступал за сборную России на всём протяжении 1990-х годов. Участник зимних Олимпийских игр в Нагано, чемпион Европы, многократный призёр этапов Кубка мира и Европы, чемпион зимней Универсиады в Хаке, победитель и призёр многих первенств национального значения. На соревнованиях представлял физкультурно-спортивное общество «Динамо» и Тюменскую область, мастер спорта международного класса. Также известен как спортивный функционер, преподаватель и политический деятель.

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