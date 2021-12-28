28.12.2021 (12:15)

Более 1000 свердловчан поступили на военную службу по контракту в 2021 году

Более 1000 свердловчан поступили на военную службу по контракту в 2021 году, в том числе более 40 девушек. Об этом заявил начальник пункта отбора на военную службу по контракту (1 разряда) г. Екатеринбург майор Виктор Валенцов.

«Чаще всего граждане выбирают для прохождения военной службы танковые войска, войска радиационной, химической и биологической защиты, а также воинские части воздушно-десантных войск. Представительницы прекрасного пола уже не первый год выбирают военную службу. На сегодняшний день существуют множество должностей, которые могут замещать девушки, но чаще всего это должности медицинского профиля (фельдшер, санитарный инструктор, медсестра) и должности связанные с работой в подразделениях связи», - сказал майор Виктор Валенцов.

В Российской Федерации весной и осенью традиционно проходит призыв на срочную военную службу, но в соответствии с ФЗ № 53 гражданин имеет право выбирать между службой по призыву и военной службой по контракту.

«Граждане, которые получили среднее профессиональное или высшее образование могут выбрать службу по контракту на 2 года вместо военной службы по призыву. Для этого им необходимо обратиться в пункт отбора на военную службу по контракту, где они получат подробную информацию о том, как поступить на военную службу в воинскую часть по выбору самого гражданина», - сказал начальник пункта отбора на военную службу по контракту.

Он также отметил, что за последнее время, благодаря проводимой работе в онлайн-режиме, кандидаты стали более информированными о службе по контракту в Вооруженных Силах, и приходят уже с четким представлением, что их ждет дальше. Задача ведомственного учреждения оказать им содействие в прохождении мероприятий отбора и рассказать о нюансах прохождения военной службы в той или иной должности, а также обо всех преимуществах военной службы по контракту и предоставляемых льготах и социальных гарантиях, предоставляемых военнослужащему по контракту и членам его семьи.

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