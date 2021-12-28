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28.12.2021 (12:30)

Лётчики ЦВО на вертолете Ми-8АМТШ доставили Деда Мороза к детям

Экипаж армейской авиации Центрального военного округа (ЦВО) в преддверии Нового года на военно-транспортном вертолете Ми-8АМТШ доставили Деда Мороза к воспитанникам детского дома-интерната в Екатеринбурге.

Прилёт Деда Мороза на вертолете стал самым главным сюрпризом мероприятия. Лётчики ЦВО исполнили мечту детей и провели экскурсию по аэродрому. Каждый воспитанник интерната не только смог осмотреть военную технику, но и почувствовать себя в качестве летчика за штурвалом вертолета и самолета.

Детям представили военно-транспортный вертолёт Ми-8АМТШ, транспортный самолёт Ан-12, самолет Ан-26, оборудованный специальным медицинским модулем и пассажирский самолёт Ту-134.

В завершении мероприятия для детей был организован сладкий стол с вручением подарков от Деда Мороза.

Праздничное мероприятие для детей прошло в рамках всероссийской акции «Елка желаний».

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Праздники
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