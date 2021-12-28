28.12.2021 (12:30)
Лётчики ЦВО на вертолете Ми-8АМТШ доставили Деда Мороза к детям
Экипаж армейской авиации Центрального военного округа (ЦВО) в преддверии Нового года на военно-транспортном вертолете Ми-8АМТШ доставили Деда Мороза к воспитанникам детского дома-интерната в Екатеринбурге.
Прилёт Деда Мороза на вертолете стал самым главным сюрпризом мероприятия. Лётчики ЦВО исполнили мечту детей и провели экскурсию по аэродрому. Каждый воспитанник интерната не только смог осмотреть военную технику, но и почувствовать себя в качестве летчика за штурвалом вертолета и самолета.
Детям представили военно-транспортный вертолёт Ми-8АМТШ, транспортный самолёт Ан-12, самолет Ан-26, оборудованный специальным медицинским модулем и пассажирский самолёт Ту-134.
В завершении мероприятия для детей был организован сладкий стол с вручением подарков от Деда Мороза.
Праздничное мероприятие для детей прошло в рамках всероссийской акции «Елка желаний».