28.12.2021 (12:00)

В рамках акции «Елка желаний» экипаж ракетного крейсера «Варяг» ТОФ исполнил мечту 12-летнего Андрея Мартакова



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В рамках акции «Елка желаний» экипаж ракетного крейсера «Варяг» ТОФ исполнил мечту 12-летнего Андрея Мартакова

В рамках акции «Елка желаний» экипаж гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера «Варяг» Тихоокеанского флота (ТОФ) исполнил мечту 12-летнего Андрея Мартакова из Владивостока. Он попросил у Деда Мороза получить возможность на Новый год побывать на флагмане флота и поучаствовать в управлении боевым кораблём.

Накануне руководящий состав ТОФ во главе с временно исполняющим обязанности командующего флотом вице-адмиралом Сергеем Рекиш выбрали 12 конвертов, размещенных на новогодней елке, с детскими желаниями, после чего дали указания на их исполнение.

Большинство детей захотело игрушки, но Андрей Мартаков написал, что увлекается моделированием боевых кораблей и крейсер «Варяг» – это его самый любимый корабль, посетить который он мечтал не первый год.

Экипаж «Варяга» во главе с командиром гвардии капитаном 2 ранга Романом Глушаковым встретил прибывших детей в кают-компании, где новогодний волшебник Дед Мороз подарил им подарки. Для Андрея Мартакова была проведена экскурсия по флагманскому кораблю, от которой не удержались и другие дети. На ходовом мостике Андрей попробовал себя в роли командира корабля, постоял за рулевым управлением и вышел на связь с вахтенной службой крейсера.

В завершение экскурсии мальчику был вручён гвардейский значок, памятная плакетка с фотографией крейсера на камне и вымпел с символикой флагмана.

После экскурсии детей угостили новогодними сладостями от флотского Деда Мороза и кока крейсера «Варяг».

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