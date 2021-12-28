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28.12.2021 (11:30)

В Новороссийской военно-морской базе ЧФ установлено более 170 новогодних елок

В ходе подготовки к новогодним праздникам в помещениях и на кораблях Новороссийской военно-морской базы (НВМБ) Черноморского флота (ЧФ) было установлено более 170 новогодних елок.

В ходе новогодних праздников для военнослужащих по призыву будут организованы различные развлекательные и спортивные мероприятия, в том числе познавательные викторины и соревнования по мини-футболу.

Также в период новогодних праздников для детей военнослужащих в гарнизонном Доме офицеров пройдут новогодние утренники с участием сказочных персонажей.

В преддверии Нового года семьи военных моряков посетят с подарками Дед Мороз и Снегурочка, наряженные от каждого соединения НВМБ.

Все мероприятия проводятся со строгим соблюдением мер по профилактике нераспространения новой коронавирусной инфекции.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Праздники
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