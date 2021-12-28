28.12.2021 (11:15)

Численность «Юнармии» в Волгограде превысила 8 тыс. человек

В Волгограде состоялось подведение итогов деятельности местного отделения всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения (ВВПОД) «Юнармия» в 2021 году. Отделение объединило в своих рядах более 8 тыс. человек.

«Мы не гонимся за численностью, – подчеркнул член наблюдательного совета Волгоградского штаба ВВПОД «Юнармия» гвардии полковник Алексей Аврамченко. – Мы полагаем, что в «Юнармию» должны быть зачислены те, кто любит Россию, любит свой родной край, уважает дедов, прадедов, их трудовые и ратные дела».

Ребята активно работали в течение всего года и достойно представляли город на многих областных и всероссийских мероприятиях. Среди них Всероссийский «Юнармейский вызов» и областной конкурс визиток юнармейских отрядов. Впереди у юнармейцев интересный и очень насыщенный год, ребята примут участие более чем в 5 тыс. военно-патриотических мероприятиях.

Координацию и активную помощь движению оказывают администрация города-героя и командование мотострелкового соединения Южного военного округа, дислоцированного в Волгоградской области.

«Юнармия» была создана в 2016 году по инициативе Минобороны и при поддержке президента России, и в этом году отметило свой первый юбилей. Основной задачей движения является патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное развитие молодежи.

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