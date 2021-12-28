28.12.2021 (11:00)

Снайперы спецназа ЮВО в Краснодарском крае отработали приемы контрснайперской борьбы из современных винтовок

Снайперы соединения спецназа Южного военного округа (ЮВО) отработали приемы контрснайперской борьбы из современных винтовок СВД-М, ВСС и «Винторез» в ходе полевых занятий на полигоне Молькино в Краснодарском крае.

Более 50 снайперов спецназа в рамках специальной подготовки изучили способы ведения огня «из холодного ствола» (без пристрелочного выстрела). Данная методика исключает бесприцельную стрельбу, по которой условный противник может обнаружить снайпера.

Военнослужащие изучили антиснайперские тактики позиционного боя, а также отработали методы противодействия им.

Также снайперские пары освоили навыки скрытного передвижения и маскировки, применяли современные приборы разведки и наблюдения, специальные мини-метеостанции, навигационные комплексы и средства защищенной связи, находили и оборудовали места для длительных засад в условиях лесного массива.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице