28.12.2021 (10:45)

Разведчики ЮВО в Ставропольском крае получили на вооружение новые малогабаритные радиолокационные станций «Соболятник»

В подразделения разведки 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) поступила очередная партия новых малогабаритных радиолокационных станций «Соболятник».

«Соболятник» – многофункциональное средство обнаружения. Станция способна определять малогабаритные объекты на расстоянии десятков километров. Несмотря на предельно малые габаритные и весовые характеристики, станция может применяться для обнаружения и одновременного автоматического сопровождения до 20 целей, в том числе для корректировки огня артиллерии по траектории снарядов и их разрывам.

Военные разведчики опробуют современные радиолокационные станции в полевых условиях на полигоне Николо-Александровский. Оснащение разведывательных подразделений новейшими техническими средствами позволяет повысить требования к обучению военнослужащих при ведении артиллерийской разведки.

Более 300 разведчиков ЮВО в текущем году уже прошли обучение и отработку специальных задач с использованием РЛС «Соболятник».

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