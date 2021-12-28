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28.12.2021 (10:30)

Летчики ЮВО в Ставропольском крае ночью нанесли ракетно-бомбовый удар по условному противнику

В Ставропольском крае летчики авиагруппы Южного военного округа на штурмовиках Су-25СМ3 и Су-25СМ нанесли ракетно-бомбовый удар по боевым порядкам условного противника на авиационном полигоне в ночное время в ходе специальных занятий по летной подготовке.

В учебно-тренировочных полётах, совершаемых в дневное и ночное время суток, было задействовано более 200 человек, в том числе более 20 летчиков.

Всего летчиками было совершено около 70 плановых вылетов. Осуществлено также более 350 бомбометаний и пусков неуправляемых ракет по бронированным наземным целям.

Кроме того, летчики отработали навыки пилотирования на высоте до 4 тыс. м и скоростях от 300 до 800 км/ч, в частности, элементы воздушного боя, а также произвели взлет и посадку на освещенную полосу в ночное время.

Военнослужащие выполнили элементы сложного группового пилотажа в составе звена на Су-25СМ3 – горизонтальные и вертикальные «бочки», виражи, петлю Нестерова, пикированные «горки» с большими углами наклона, боевые развороты.

Штурмовик Су-25СМ3 способен выполнять боевые задачи на высотах, почти в два раза превышающих показатели предшествующих моделей.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Самолеты , Южный военный округ , Боевая подготовка
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