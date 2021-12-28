Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

28.12.2021 (10:15)

Инженеры ЮВО на Кубани ликвидировали последствия стихийного бедствия на учении с применением беспилотной авиации

Военнослужащие инженерно-саперного полка Южного военного округа (ЮВО) на Кубани ликвидировали последствия условного стихийного бедствия с применением беспилотной авиации в рамках тактико-специального учения.

Военнослужащие совершила марш более 100 км в назначенный район, провели радиационную, химическую и биологическую (РХБ) разведку, преодолели условно зараженный участок местности и развернули полевой лагерь.

Контроль обстановки с воздуха обеспечили расчеты беспилотной авиации ЮВО. Особое внимание было уделено комплексу мероприятий по обеспечению населения водой и электроэнергией.

На местности военные инженеры отработали нормативы по минно-подрывному делу, устройству минно-взрывных заграждений, разминированию местности в различных условиях стихийных бедствий.

В учениях приняли участие более 1 тыс. военнослужащих инженерной части ЮВО, было задействовано свыше 200 единиц специальной техники, в том числе инженерная машина разграждения ИМР-3, тяжелый механизированный мост ТММ-3М2 и станция очистки воды «Гигиена».

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
В школе №6 Каспийска состоялись профориентационные мероприятия для кандидатов на поступление в вузы Минобороны России
Более 133 тыс. военнослужащих ЮВО ревакцинировались от COVID-19
Мотострелки ЮВО провели экскурсию для волгоградских детей
Экипажи кораблей Новороссийской военно-морской базы победили в трех номинациях состязаний на первенство ВМФ России

Метки:
Южный военный округ , Учения , Инженерные войска
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node5 isCompatibilityMode=false