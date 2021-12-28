28.12.2021 (10:15)

Инженеры ЮВО на Кубани ликвидировали последствия стихийного бедствия на учении с применением беспилотной авиации

Военнослужащие инженерно-саперного полка Южного военного округа (ЮВО) на Кубани ликвидировали последствия условного стихийного бедствия с применением беспилотной авиации в рамках тактико-специального учения.

Военнослужащие совершила марш более 100 км в назначенный район, провели радиационную, химическую и биологическую (РХБ) разведку, преодолели условно зараженный участок местности и развернули полевой лагерь.

Контроль обстановки с воздуха обеспечили расчеты беспилотной авиации ЮВО. Особое внимание было уделено комплексу мероприятий по обеспечению населения водой и электроэнергией.

На местности военные инженеры отработали нормативы по минно-подрывному делу, устройству минно-взрывных заграждений, разминированию местности в различных условиях стихийных бедствий.

В учениях приняли участие более 1 тыс. военнослужащих инженерной части ЮВО, было задействовано свыше 200 единиц специальной техники, в том числе инженерная машина разграждения ИМР-3, тяжелый механизированный мост ТММ-3М2 и станция очистки воды «Гигиена».

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