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28.12.2021 (10:00)

Артиллеристы КФл выполнили боевые стрельбы в горах Дагестана в рамках подготовки к конкурсу «Мастера артиллерийского огня»

На полигоне Аданак в Дагестане военнослужащие артиллерийских подразделений Каспийской флотилии (КФл) в рамках подготовки к конкурсу «Мастера артиллерийского огня» отработали задачи по стрельбе и управлению огнём с выполнением боевых стрельб.

В ходе тренировки расчёты 122-мм гаубиц Д-30 и 120-мм миномётных комплексов «Сани» выполнили практические стрельбы штатным снарядом с закрытых огневых позиций, выпустив по целям около 500 артиллерийских снарядов и мин. В результате выполнения огневых задач артиллеристы поразили полноразмерные мишени, имитирующие боевую технику и огневые средства противника, на расстоянии от 3 до 12 км.

Также в полевых условиях была организована связь и взаимодействие артиллерии с общевойсковыми подразделениями и расчётами комплексов с беспилотными летательными аппаратами.

Всего в учебных мероприятиях на полигоне Аданак было задействовано свыше 50 единиц артиллерийского вооружения и военной техники КФл.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Каспийская флотилия , Южный военный округ , Конкурсы
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