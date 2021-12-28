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28.12.2021 (09:45)

Связисты 58-й армии ЮВО развернули полевые узлы связи при использовании условным противником ядовитых веществ

Фото Видео

Связисты 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) развернули полевые узлы связи в рамках тактико-специального учения на местности.

Связисты бригады управления совершили марш в назначенный район на полигоне Тарское, где организовали взаимодействие с использованием радиорелейных и спутниковых цифровых каналов связи.

Военнослужащие обеспечили устойчивость системы связи при радиоэлектронном воздействии условного противника, а также выполнили развертывание узлов связи при использовании противником ядовитых веществ.

Связисты создали автономную многоуровневую сеть, обеспечивающую управление межвидовой группировкой войск по всем каналам открытой и режимной связи, а также отработали противодействие диверсионно-разведывательным группам условного противника.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Боевая подготовка , Войска связи
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