28.12.2021 (09:45)
Связисты 58-й армии ЮВО развернули полевые узлы связи при использовании условным противником ядовитых веществ
Связисты 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) развернули полевые узлы связи в рамках тактико-специального учения на местности.
Связисты бригады управления совершили марш в назначенный район на полигоне Тарское, где организовали взаимодействие с использованием радиорелейных и спутниковых цифровых каналов связи.
Военнослужащие обеспечили устойчивость системы связи при радиоэлектронном воздействии условного противника, а также выполнили развертывание узлов связи при использовании противником ядовитых веществ.
Связисты создали автономную многоуровневую сеть, обеспечивающую управление межвидовой группировкой войск по всем каналам открытой и режимной связи, а также отработали противодействие диверсионно-разведывательным группам условного противника.