28.12.2021 (09:45)

Связисты 58-й армии ЮВО развернули полевые узлы связи при использовании условным противником ядовитых веществ



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Связисты 58-й армии ЮВО развернули полевые узлы связи при использовании условным противником ядовитых веществ

Связисты 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) развернули полевые узлы связи в рамках тактико-специального учения на местности.

Связисты бригады управления совершили марш в назначенный район на полигоне Тарское, где организовали взаимодействие с использованием радиорелейных и спутниковых цифровых каналов связи.

Военнослужащие обеспечили устойчивость системы связи при радиоэлектронном воздействии условного противника, а также выполнили развертывание узлов связи при использовании противником ядовитых веществ.

Связисты создали автономную многоуровневую сеть, обеспечивающую управление межвидовой группировкой войск по всем каналам открытой и режимной связи, а также отработали противодействие диверсионно-разведывательным группам условного противника.

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