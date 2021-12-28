28.12.2021 (09:30)

Сапёры ЮВО в 2021 году уничтожили более 40 тыс. взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Сапёры ЮВО в 2021 году уничтожили более 40 тыс. взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны

В 2021 году сапёры Южного военного округа (ЮВО) уничтожили более 40 тыс. взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.

Среди опасных находок более 8,4 тыс. артиллерийских снарядов, свыше 2,2 тыс. минометных мин, около 900 реактивных снарядов, 24 авиационные бомбы, порядка 100 инженерных мин, около 30 тыс. других взрывоопасных предметов.

Для выполнения указанных задач было сформировано 59 подвижных групп разминирования, задействовано порядка 400 профильных специалистов. Для уничтожения боеприпасов было израсходовано около 3 тыс. кг взрывчатки.

Саперы ЮВО выполнили порядка 2 тыс. заявок от военных комиссариатов для выполнения работ по обезвреживанию и уничтожению взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Наиболее часто заявки поступали с мест ожесточенных боев Великой Отечественной войны Волгоградской и Ростовской областей, Краснодарского края и Республики Крым.

Подразделения разминирования ЮВО оснащены современными средствами поиска и обезвреживания боеприпасов, комплектами разведки минных полей, миноискателями, машинами для перевозки взрывоопасных предметов, эффективными средствами защиты. Также в разминировании военнослужащим помогают собаки минно-розыскной службы.

Для разминирования военнослужащие применяют защитные костюмы сапера ОВР-2 «Сокол», бронированные машины разминирования БМР-М на базе танка Т-72 с колейным минным тралом, инженерные машины разграждения ИМР-2, искатели неконтактных взрывных устройств «Коршун», робототехнические комплексы «Уран-6», оснащенные несколькими видами тралов для работы с различными типами грунтов.

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