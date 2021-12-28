28.12.2021 (09:15)

Детей военнослужащих 150-й мотострелковой дивизии ЮВО поздравили с Новым годом



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Детей военнослужащих 150-й мотострелковой дивизии ЮВО поздравили с Новым годом

Более 150 детей военнослужащих 150-й мотострелковой дивизии общевойскового объединения Южного военного округа (ЮВО) поздравили с Новым годом в Центре культурного развития п. Персиановский Октябрьского района Ростовской области.

Командование дивизии, администрация и творческие коллективы Октябрьского района Ростовской области организовали для детей военнослужащих новогодний праздник. Программа состояла из театрального представления «Необыкновенная елка» и развлекательной части, которая включила в себя музыкальную и конкурсную составляющие, дети получили подарки и поздравления.

«Детям очень сильно понравилось. Семья осталась довольна», – отметил командир мотострелковой роты Владимир Малышев.

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