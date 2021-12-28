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28.12.2021 (09:00)

В школе №6 Каспийска состоялись профориентационные мероприятия для кандидатов на поступление в вузы Минобороны РФ

В МБОУ «СОШ №6» имени Героя России генерала Омарова Магомеда Омаровича в Каспийске состоялись профориентационные мероприятия с кандидатами на поступление в вузы Министерства обороны Российской Федерации.

Представители Военного университета имени князя Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации провели беседу с учениками выпускных классов. Кандидатам рассказали о преимуществах поступления в военные вузы, дали справочные материалы, указания, необходимые к поступлению, продемонстрировали фильм об университете.

Школьники задавали вопросы по поводу порядка поступления и специальностях, по которым ведётся подготовка, многие выпускники проявили желание поступить в военный университет.

Военный университет им. князя Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации – одно из старейших военных учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации. В 2019 году вузу исполнилось 100 лет.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Каспийская флотилия , Южный военный округ , Военно-патриотическое воспитание
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