28.12.2021 (08:45)

Более 133 тыс. военнослужащих ЮВО ревакцинировались от COVID-19

Более 133 тыс. военнослужащих Южного военного округа (ЮВО) ревакцинировались от новой коронавирусной инфекции. В категорию ревакцинируемых вошли военнослужащие, получившие полный курс вакцинации до 1 июня 2021 года.

В ЮВО прививку двумя компонентами препарата «Спутник V» сделали более 270 тыс. человек, из них более 200 тыс. – военнослужащие и члены их семей, свыше 45 тыс. – гражданский персонал. Кроме того, прививку сделали обучающимся в военных образовательных учреждениях и преподавательскому составу, сотрудникам организаций Министерства обороны Российской Федерации.

Вакцинация проводится на базе филиалов окружного военного клинического госпиталя ЮВО и медицинских подразделений соединений и воинских частей объединений округа.

Перед введением вакцины специалисты медицинской службы проводят информирование пациентов о воздействии препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») на организм человека. Вакцинация проводится на добровольной основе и после подписания согласия на введение компонентов препарата. После введения препарата в течение получаса все лица находятся под контролем врачей.

На территории военного округа развернуто более 40 прививочных постов и сформировано свыше 60 прививочных бригад, половина из которых – мобильные.

С целью оказания массовой помощи медицинским учреждениям субъектов Российской Федерации с военных аэродромов ЮВО на регулярной основе доставляют кислород для госпитализированных пациентов с COVID-19, нуждающихся в кислородной поддержке. Военнослужащие передали медучреждениям уже более 300 т кислорода.

Кроме того, в 1602-м военном клиническом госпитале ЮВО, дислоцированном в Ростове-на-Дону, и его филиале в Новочеркасске оборудованы койко-места для стационарного лечения тяжелобольных COVID-19 из числа гражданских жителей Ростовской области.

Также медицинские специалисты ЮВО оказывали помощь жителям Республики Абхазия. В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом в Сухуме 18 августа 2021 года, приняли на лечение и консультацию более 2 тыс. жителей Республики Абхазия, заболевших новой коронавирусной инфекцией. Лечение в стационаре прошли 649 человек, амбулаторно – 1500 человек.

Медицинские специалисты ЮВО посменно в круглосуточном режиме вели прием пациентов и лечебно-диагностические мероприятия, проводили ПЦР-диагностику анализов, доставляемых из городских лабораторий.

Всего в мобильных лабораториях полевого госпиталя проведено более 10,5 тыс. различных лабораторно-диагностических исследований, в их числе свыше 4 тыс. ПЦР-тестов и более 1,7 тыс. обзорных рентгенограмм грудной клетки.

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