28.12.2021 (08:30)

Расчеты БпЛА «Орлан-10» ВВО провели поиск и обнаружение замаскиро-ванных целей в лесистой местности Забайкалья

Военнослужащие подразделения беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) артиллерийского соединения общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае, отработали задачи по поиску и обнаружению диверсионных групп, и замаскированных объектов условного противника в лесистой местности.

В ходе проведенной тренировки на полигоне «Дровяная» расчеты БпЛА «Орлан-10» выполнили запуск беспилотных летательных аппаратов с подготовленных площадок и провели воздушную разведку указанного района. Воздушная разведка велась с высот от 2 до 6 тысяч метров. Информация передавалась наземному оператору на командный пункт, после чего командованием принималось решение по нейтрализации и уничтожению обнаруженных объектов.

Для поиска скрытно перемещающихся групп диверсантов, техники, а также важных военных объектов условного противника, тщательно замаскированных в лесу, военнослужащие использовали камеры оптического и инфракрасного диапазона волн.

В тренировке приняли участие около 100 военнослужащих, было задействовано порядка 20 единиц вооружения и военной техники.

Справочно: общевойсковое объединение ВВО дислоцируется на территории Забайкальского края. В его состав входят соединение управления, мотострелковое, артиллерийское, ракетное и зенитно-ракетное соединения, подразделения РХБ защиты, инженерного обеспечения, специального назначения и другие.

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