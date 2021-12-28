Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

28.12.2021 (08:00)

Около 1,5 тысячи военнослужащих ВВО обучаются индивидуальным прие-мам эффективной стрельбы в Забайкалье

Около 1,5 тысячи военнослужащих мотострелкового соединения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) осваивают индивидуальные приемы эффективной стрельбы на полигоне «Борзя-Новая» в Забайкальском крае. Офицеры и инструкторы подразделений, в ходе занятий по огневой подготовке, проводят индивидуальное обучение каждого военнослужащего, с целью повышения результативности ведения стрельбы из современных автоматов АК-12, пулеметов «Печенег», снайперских винтовок СВД. Для этого на стрельбище полигона оборудовано несколько сотен различных мишеней, имитирующих объекты и личный состав условного противника.

В целях совершенствования умений по грамотному управлению и ведению огня подразделений в различных условиях обстановки, не менее 50 процентов занятий проводится в ночное время.

Также в программу интенсивной подготовки личного состава включены занятия по вождению боевых машин, тактической, технической, инженерной и медицинской подготовке. Кроме того, военнослужащие совершенствуют индивидуальные навыки при решении тактических задач в составе отделений и взводов в условиях современного общевойскового боя.

Для качественного проведения занятий в полевых условиях задействовано свыше 200 единиц вооружения и военной техники, включая танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2, артиллерийские и зенитные установки.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Военнослужащие мотострелкового соединения ВВО отразили атаку условного противника в Приморском крае
Универсальный комплексный тренажер стрелков-зенитчиков ПЗРК «Конус» принят на вооружение соединения ВВО в Забайкалье
В Бурятии минометчики ВВО применили тактику «кочующих» минометов на полигоне Сосновый Бор
Новое стрелковое оружие в зимних условиях испытали военнослужащие разведывательных подразделений ВВО в Хабаровском крае

Метки:
Восточный военный округ , Боевая подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node4 isCompatibilityMode=false