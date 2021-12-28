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28.12.2021 (07:45)

Военнослужащие мотострелкового соединения ВВО отразили атаку условного противника в Приморском крае

Военнослужащие мотострелкового соединения общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Приморском крае, отразили наступление условного противника, уничтожив бронетехнику и высокоманевренные цели.

В рамках тренировки, мотострелковые подразделения на БМП-2 выдвинулись в назначенный район для блокирования действий условного противника. Экипажи боевых машин заняли оборону на пути наступления «противника» для уничтожения легкобронированных автомашин повышенной проходимости, вооруженных пулеметами. В ходе завязавшегося боя мотострелковые подразделения из стрелкового оружия уничтожили превосходящие силы условного противника.

Кроме того, в практической части занятий были также отработаны навыки экстремального вождения на БМП-2 с преодолением сложных участков местности и естественных преград.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Боевая подготовка
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