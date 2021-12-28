28.12.2021 (07:30)

Универсальный комплексный тренажер стрелков-зенитчиков ПЗРК «Конус» принят на вооружение соединения ВВО в Забайкалье

Универсальный комплексный тренажер переносного зенитно-ракетного комплекса типа «Игла» - «Конус» поступил на вооружение мотострелкового соединения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Забайкальском крае, для обучения стрелков-зенитчиков начальным навыкам стрельбы без проведения практических пусков.

В состав нового тренажера входит комплект оборудования, включающий в себя: имитатор боевой стрельбы с соответствующим программным обеспечением, экранный комплекс компьютерный комплекс, рабочее место инструктора, и др.

Тренажер обеспечивает обнаружение, определение типа, оценку курсового параметра, высоты и скорости полёта имитируемой цели, оценку границ зон пуска на встречных и догонных курсах полёта цели, выполнение операций при обнаружении, захвате и сопровождении цели, производстве пуска ракет в ручном или автоматическом режимах.

Помимо этого программное обеспечение «Конуса» позволяет задавать различные условия стрельбы при отсутствии или наличии маневра целей, ложных тепловых целей, модулированных помех, фоновых помех (солнце, облака), подвижного основания (автомобиль, танк, бронетранспортер, корабль).

Помимо занятий по обучению стрельбе с использованием тренажера в рамках модульной системы обучения в классе учебного корпуса мотострелкового соединения, где смонтирован тренажер, проводятся тренировки с участием опытных стрелков-зенитчиков с целью поддержания и совершенствования приобретенных навыков.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице