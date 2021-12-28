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28.12.2021 (07:00)

В Бурятии минометчики ВВО применили тактику «кочующих» минометов на полигоне Сосновый Бор

На полигоне «Сосновый Бор» в Республике Бурятии, военнослужащие минометных подразделений танкового соединения Восточного военного округа (ВВО) провели боевые стрельбы.

В горно-лесистой местности расчеты поразили свыше 50 мишеней, имитирующих легкобронированную технику, скопления пехоты и строения противника.

Военнослужащие применили тактику «кочующих» минометов, установленных в кузове автомобилей КамАЗ, по ненаблюдаемым целям, находящимся за естественными преградами – возвышенностями и лесополосами.

Поиск целей противника осуществлялся с применением современных комплексов разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец» и беспилотной авиации.

Тактика «кочующих» минометов позволяет расчетам орудий максимально быстро менять огневые позиции во избежание демаскировки.

Боевым стрельбам предшествовали тренировки, в ходе которых личный состав выполнил около 20 нормативов по специальной подготовке, в частности, приведение минометов к бою, определение установок для стрельбы, смену огневой позиции и другие.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Боевая подготовка , Полигон
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