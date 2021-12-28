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28.12.2021 (06:00)

Новое стрелковое оружие в зимних условиях испытали военнослужащие разведывательных подразделений ВВО в Хабаровском крае

Новые автоматы АК-12, поступившие на вооружение в войска Восточного военного округа, испытали военнослужащие разведывательных подразделений в Хабаровском крае.

Применение нового стрелкового оружия проходило на общевойсковом полигоне «Князе-Волконский», в рамках практических занятий по боевой подготовке.

Особенностью занятий было применение автоматов АК-12  в условиях сильных дальневосточных морозов. Температура на полигоне опустилась ниже минус 30 градусов Цельсия.

Так, военнослужащие со штатным оружием выполнили нормативы по преодолению полосы препятствий на время в полном снаряжении. Заключительным этапом мероприятия стало проведение стрельб из новых образцов оружия.

Ранее разведчики изучили назначение и тактико-технические характеристики автомата, особенности выполнения нормативов по огневой подготовке. Благодаря большой боевой эффективности автомата Калашникова АК-12, универсальности применения, точности и кучности стрельбы, он является перспективным индивидуальным стрелковым оружием.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Полигон , Разведывательные подразделения
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