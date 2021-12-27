27.12.2021 (21:45)
В Ульяновске военнослужащие гвардейского десантно-штурмового соединения возложили цветы к памятнику генерала армии В.Ф. Маргелова
27 декабря с.г. в городе Ульяновске прошел торжественный митинг, посвященный празднованию 113-й годовщины со дня рождения одного их главных основателей Воздушно-десантных войск, - Героя Советского Союза, генерала армии Василия Филипповича Маргелова.
В городском парке, названном именем генерала армии В.Ф.Маргелова, военнослужащие гвардейского десантно-штурмового соединения, ветераны ВДВ представители общественных организаций возложили цветы основателю современных Воздушно-десантных войск и почтили память легендарного командующего.
Слава и память о В. Ф. Маргелове распространена во всем мире. Это человек, который при жизни стал живой легендой. Входе своей службы главным командирским призывом «Делай, как я», мн показывал, как надо эффективно обучаться военному делу.