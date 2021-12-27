Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

27.12.2021 (21:45)

В Ульяновске военнослужащие гвардейского десантно-штурмового соединения возложили цветы к памятнику генерала армии В.Ф. Маргелова

27 декабря с.г. в городе Ульяновске прошел торжественный митинг, посвященный празднованию 113-й годовщины со дня рождения одного их главных основателей Воздушно-десантных войск, - Героя Советского Союза, генерала армии Василия Филипповича Маргелова.

В городском парке, названном именем генерала армии В.Ф.Маргелова, военнослужащие гвардейского десантно-штурмового соединения, ветераны ВДВ представители общественных организаций возложили цветы основателю современных Воздушно-десантных войск и почтили память легендарного командующего.

Слава и память о В. Ф. Маргелове распространена во всем мире. Это человек, который при жизни стал живой легендой. Входе своей службы главным командирским призывом «Делай, как я», мн показывал, как надо эффективно обучаться военному делу.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Замминистра обороны генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров и командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков возложили цветы к памятнику В.Ф. Маргелову
Министр обороны Российской Федерации возложил цветы к памятнику спасателям
Военнослужащие Ивановского соединения ВДВ поздравили с наступающим Новым Годом сотрудников парашютного завода
В соединении Воздушно-десантных войск в Бурятии к Военной присяге привели молодое пополнение

Метки:
Памятники , Воздушно-десантные войска (ВДВ)
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false