28.12.2021 (05:00)

В преддверии новогодних праздников российские миротворцы совместно с благотворителями поздравили более 1 700 детей Аскеранского района Нагорного Карабаха

Военнослужащие российского миротворческого контингента совместно с благотворителями в рамках предновогодних праздников одновременно провели за сутки более 10 гуманитарных акций в Аскеранском районе Нагорного Карабаха. Специалисты центра гуманитарного реагирования поздравили и подарили более 1 700 детям из детских садов и школ в отдаленных населенных пунктах Аскеранского района Нагорного Карабаха, расположенных вблизи линии разграничения сторон.

«Сегодня российским миротворческим контингентом была организована новогодняя акция в Аскеранском районе, в городе Аскеран. Одна тысяча семьсот детишек получили новогодние подарки, игрушки, конфеты. Также детишкам выражаю благодарность за проведенный утренник, волшебный, новогодний. Завтра продолжаются новогодние акции в Аскеранском районе», - рассказал представитель российского миротворческого контингента Александр Кудрин.

Дети и воспитатели школы поблагодарили российских миротворцев и благотворителей за оказанную гуманитарную помощь, игрушки и новогодние наборы.

«Сегодня пришли к нам русские миротворцы и подарили нам новогодние подарки. Спасибо вам за подарки и с наступающим Новым Годом» - сказал ученик аскеранской школы Гор Агабабян.

В праздничные дни российские миротворцы вместе с благотворителями проведут около 70 гуманитарных акций и подарят подарки около 8 тыс. детям из отдаленных районов Нагорного Карабаха вблизи линии разграничения сторон.

Ранее, самолетом военно-транспортной авиации Минобороны России доставили из Москвы в Ереван очередную партию гуманитарного груза для детей Нагорного Карабаха. Гуманитарная помощь весом около 20 тонн была собрана благотворительными организациями и загружена на военный борт на аэродроме «Чкаловский» в Московской области. Далее груз из Еревана был доставлен миротворцами в Нагорный Карабах.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.



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