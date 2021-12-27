27.12.2021 (22:00)

Корабли Балтийского флота вернулись из дальнего похода

Экипажи БДК находились в походе более 1,5 месяцев, пронеся Андреевский флаг через Средиземное и Северное моря, а также Атлантический океан. Кораблями было пройдено свыше 10000 морских миль, совершен заход в порт Тартус Сирийской Арабской республики. Дальний поход кораблей проходил в соответствии с планом боевой подготовки ВМФ России. Одной из основных задач похода кораблей являлась демонстрация Андреевского флага. Экипажи кораблей выполнили десятки учебно-боевых задач, среди которых - учения по противовоздушной обороне, различные корабельные учения и тренировки, артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям.

На торжественном митинге, посвященном встрече корабля, присутствовали представители командования флота и администрации г. Балтийска, а также родные и близкие моряков-балтийцев. Командующий Балтийским флотом вице-адмирал Виктор Лиина от имени членов Военного совета флота поздравил командиров кораблей и экипажи с успешным выполнением поставленных задач дальнего плавания и пожелал новых успехов в боевой учебе.

В торжественной обстановке отличившиеся в дальнем походе военнослужащие были награждены ценными подарками от командования флота. БДК вернулись из дальнего похода технически исправным и готовыми после пополнения необходимых запасов выполнять задачи по предназначению.

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