Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

27.12.2021 (22:00)

Корабли Балтийского флота вернулись из дальнего похода

Экипажи БДК находились в походе более 1,5 месяцев, пронеся Андреевский флаг через Средиземное и Северное моря, а также Атлантический океан. Кораблями было пройдено свыше 10000 морских миль, совершен заход в порт Тартус Сирийской Арабской республики.  Дальний поход кораблей проходил в соответствии с планом боевой подготовки ВМФ России. Одной из основных задач похода кораблей являлась демонстрация Андреевского флага. Экипажи кораблей выполнили десятки учебно-боевых задач, среди которых - учения по противовоздушной обороне, различные корабельные учения и тренировки, артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям.

На торжественном митинге, посвященном встрече корабля, присутствовали представители командования флота и администрации г. Балтийска, а также родные и близкие моряков-балтийцев. Командующий Балтийским флотом вице-адмирал Виктор Лиина от имени членов Военного совета флота поздравил командиров кораблей и экипажи с успешным выполнением поставленных задач дальнего плавания и пожелал новых успехов в боевой учебе.

В торжественной обстановке отличившиеся в дальнем походе военнослужащие были награждены ценными подарками от командования флота. БДК вернулись из дальнего похода технически исправным и готовыми после пополнения необходимых запасов выполнять задачи по предназначению.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Подразделения войсковой ПВО ЗВО организовали отражение массированного авиационного удара условного противника на стратегические объекты округа
Корвет Балтийского флота провел ракетную стрельбу в море
В Калининградской области морские пехотинцы Балтийского флота учились уничтожать диверсантов
В Приднестровье с российскими военнослужащими проведено занятие по противодействию терроризму

Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ , Корабли
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node4 isCompatibilityMode=false