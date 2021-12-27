27.12.2021 (22:30)
Военнослужащие Улан-Удэнского гвардейского десантно-штурмового соединения возложили цветы к памятнику генерала армии В.Ф. Маргелова
Сегодня в Улан-Удэнском гвардейском десантно-штурмовом соединении Воздушно-десантных войск состоялся митинг, посвященный 113-годовщине со дня рождения легендарного командующего ВДВ, Героя Советского Союза, генерала армии Василия Филипповича Маргелова.
Военнослужащие почтили память генерала армии В.Ф. Маргелова, после чего личный состав гвардейского соединения возложил цветы к бюсту Героя Советского Союза, который руководил Воздушно-десантными войсками более 20 лет.
Кроме того, к установленной мемориальной доске на улице Маргелова в поселке Сосновый бор военнослужащими гвардейского соединения были возложены живые цветы.
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