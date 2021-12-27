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27.12.2021 (23:30)

Воздушно-космические силы провели пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Плесецк

В понедельник, 23 декабря 2021 года, в 18 часов 00 минут по московскому времени с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил проведен пуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5».

Все предстартовые операции и старт ракеты «Ангара-А5» прошли в штатном режиме. Средства наземного автоматизированного комплекса управления Воздушно-космических сил осуществляли контроль проведения пуска и полета ракеты-носителя.

Через три минуты после старта ракета-носитель «Ангара-А5» была взята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра им. Германа Титова Космических войск ВКС.

В расчетное время разгонный блок «Бриз-М» штатно отделился от третьей ступени ракеты-носителя «Ангара-А5» и начал выведение неотделяемого габаритно-массового макета полезной нагрузки на расчетную орбиту, которое займет более 9 часов.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Плесецк , Пуск , Главный испытательный космический центр им. Г.С. Титова , Воздушно-космические силы (ВКС)
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