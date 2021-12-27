27.12.2021 (23:30)

Воздушно-космические силы провели пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Плесецк

В понедельник, 23 декабря 2021 года, в 18 часов 00 минут по московскому времени с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил проведен пуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5».

Все предстартовые операции и старт ракеты «Ангара-А5» прошли в штатном режиме. Средства наземного автоматизированного комплекса управления Воздушно-космических сил осуществляли контроль проведения пуска и полета ракеты-носителя.

Через три минуты после старта ракета-носитель «Ангара-А5» была взята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра им. Германа Титова Космических войск ВКС.

В расчетное время разгонный блок «Бриз-М» штатно отделился от третьей ступени ракеты-носителя «Ангара-А5» и начал выведение неотделяемого габаритно-массового макета полезной нагрузки на расчетную орбиту, которое займет более 9 часов.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице