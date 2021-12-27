27.12.2021 (22:15)

Команда КВН «Стратеги» филиала военной академии РВСН стала чемпионом серпуховской лиги КВН - 2021

В Подмосковном Серпухове, во Дворце культуры «РОССИЯ» состоялся финал Серпуховской лиги КВН.

Три команды боролись за звание победителя: «Так и есть» (сборная г.о. Серпухов), «Абсолют» (школа-интернат из д. Райсеменовское) и «Стратеги» (филиал Военной академии РВСН им. Петра Великого, г.о. Серпухов). Юмор, веселье и находчивость молодые игроки продемонстрировали в конкурсах «Приветствие», «Видеоконкурс» и «Фристайл».

В качестве гостей на празднике смеха зрителей порадовали пять команд, которые играли в сезоне 2020-2021 года.

Чемпионом сезона 2021 - стала команда КВН «Стратеги» филиала Военнои? академии РВСН им. Петра Великого.

Также золотые статуэтки за звание лучшей КВНщицы и лучшего КВНщика получили Елизавета Гаврилушкина (Стратеги) и в народном голосовании победил Никита Резниченко (Стратеги).

Команда КВН «Стратеги» награждена почетным переходящем кубком и дипломом.

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