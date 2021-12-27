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27.12.2021 (21:00)

В Пензенском филиале Военной академии МТО состоялось заседание военно-научного общества курсантов

В Пензенском филиале Военной академии материально-технического обеспечения на кафедре (порохов и взрывчатых веществ) состоялось очередное заседание военно-научного общества курсантов в рамках которого проведены исследования влияния изменения конструктивных характеристик боеприпасов и их элементов на эффективность действия по цели.

С использованием современного программного обеспечения, курсанты провели моделирование процесса функционирования элементов минометного выстрела. После этого для проведения экспериментальных исследований, на 3D принтере была изготовлена модель мины, которая будет использоваться для аэродинамических испытаний.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Материально-техническое обеспечение (МТО) , Военная академия , Военное образование
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