27.12.2021 (20:00)

Замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин провел брифинг для военных атташе иностранных государств

Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин провел брифинг для военных атташе и представителей посольств иностранных государств, аккредитованных в Москве.

В своем выступлении замглавы российского военного ведомства озвучил оценки состояния и характера взаимодействия между Российской Федерацией и НАТО за два последних десятилетия.

Как отметил Александр Фомин, текущее плачевное состояние отношений России и НАТО можно объяснить тем, что альянс зачастую прибегал к использованию «гибридных методов» для сдерживания России, сочетавших диалог с наращиванием военных приготовлений.

«В последние годы акцент сделан на военном сдерживании, в то время как ранее больше внимания уделялось проектам сотрудничества, интересующим альянс», — сказал заместитель Министра обороны РФ.

Он добавил, что после окончания «холодной войны» Российской Федерацией неоднократно предпринимались попытки найти новые формы взаимодействия с НАТО, создать устойчивую, равноправную для всех систему европейской безопасности.

«Было бы неправильным полагать, что ухудшение отношений Россия-НАТО началось с 2014 года. Заявленные цели равноправного сотрудничества альянсом не выполнялись гораздо раньше, фактически сразу после развала Варшавского договора. При том, что Россия тогда была беспрецедентно открыта для конструктивного партнерства с Западом и провела добровольную демилитаризацию страны на своих западных рубежах. Осуществлен также беспрецедентный по масштабам и срокам вывод группировок войск из стран Варшавского договора», — добавил замглавы российского военного ведомства.

Полный текст выступления заместителя Министра обороны РФ

генерал-полковника Александра Фомина

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