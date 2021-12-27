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27.12.2021 (19:00)

Подразделения войсковой ПВО ЗВО организовали отражение массированного авиационного удара условного противника на стратегические объекты округа

Подразделения войсковой противовоздушной обороны (ПВО) Западного военного округа (ЗВО) организовали эшелонированную оборону для отражения массированного авиационного удара условного противника на стратегические объекты округа.

Во время тактического учения военнослужащие отработали оперативное выдвижение в район дислокации основных сил, отражение атаки диверсионно-разведывательных групп «противника» как на колонну, так и на место развёртывания подразделений.

Финальным этапом учения стало выполнение электронных пусков ракет по целям, имитирующим авиацию и баллистические ракеты противника, в условиях применения средств радиоэлектронного подавления, а также совершение противоогневых манёвров с дальнейшей сменой огневых позиций.

На вооружении частей и соединений войсковой ПВО ЗВО состоят современные зенитные ракетные системы С-300В, «Тор-М2» и переносные зенитные ракетные комплексы «Игла» с различными типами ракетного вооружения.

Всего в тактическом учении, которое проходило в День войсковой ПВО, 26 декабря, принимало участие около 1000 военнослужащих, было задействовано почти 200 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев поздравил воинов-зенитчиков с профессиональным праздником. В своём обращении он поблагодарил военнослужащих за усердную работу, достигнутые высокие показатели в боевой подготовке, пожелал профессионального и карьерного роста.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , ПВО , Западный военный округ , Боевая подготовка
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