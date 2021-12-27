27.12.2021 (18:15)

Минобороны и Минстрой России подписали соглашение о сотрудничестве

Минобороны и Минстрой России подписали соглашение о сотрудничестве в области строительства и архитектуры. В ходе подписания Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу отметил, что совместная с Минстроем деятельность направлена на создание эффективной системы управления капитальными вложениями, а также на совершенствование нормативной и методологической базы, на обеспечение оперативного информационного, аналитического и организационного взаимодействия.

«Подписание сегодняшнего соглашения – ещё один шаг в укреплении двустороннего сотрудничества. Считаю, что достигнутые договорённости станут основой для продуктивной работы в области строительства, архитектуры и градостроительства, заложат фундамент на долгосрочную перспективу», – сказал генерал армии Сергей Шойгу.

По его словам, развитие военной и социальной инфраструктуры Вооружённых Сил – это одно из приоритетных направлений работы Министерства обороны Российской Федерации. «Значимую роль в ней играет взаимодействие военного ведомства с Минстроем в том числе – в реализации поручений главы государства», – подчеркнул Сергей Шойгу.

В свою очередь министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин отметил, что активное сотрудничество c Минобороны России по строительству и оперативному вводу в строй антиковидных госпиталей, а также других объектов идёт по нарастающей.

«Подписываемое сегодня соглашение интенсифицирует нашу совместную работу. Особенно – сотрудничество в сфере совершенствования нормативной и методологической базы, чтобы сделать «нормативку» как можно проще и эффективнее», – заявил Ирек Файзуллин.

Согласно межведомственному соглашению, приоритетными целями сотрудничества и взаимодействия являются: подготовка предложений по проектам нормативных правовых актов в указанной сфере деятельности, мониторинг и анализ результатов реализации государственной политики и эффективности нормативного правового регулирования, взаимное информирование о результатах такого мониторинга.

Стороны будут координироваться при подготовке предложений по изменениям в законодательство РФ в части совершенствования системы правового регулирования градостроительных отношений при строительстве, реконструкции (капитального ремонта) объектов военной и социальной инфраструктуры Вооружённых Сил России. Предполагается реализация комплекса мер государственной поддержки военнослужащих, а также по повышению качества жизни граждан.

Планируется также информационное, аналитическое и организационное взаимодействие по вопросам формирования оптимальных условий для развития, обеспечения высокой конкурентоспособности и стабильности отечественного строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, с учетом специфики, особого статуса и специального режима создания объектов военной и социальной инфраструктуры для нужд ВС РФ.

Сотрудничество будет идти целях повышения эффективности выполнения возложенных полномочий в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства.

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