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27.12.2021 (17:45)

Корвет Балтийского флота провел ракетную стрельбу в море

Экипаж корвета Балтийского флота «Сообразительный» провел тактическое учение с боевым пуском зенитной ракеты в морском полигоне Балтийского флота.

Во время выхода в море экипаж корвета «Сообразительный» выполнил задачу по отражению ракетного удара по сложной воздушной мишени, имитирующей противокорабельную ракету условного противника. Стрельбу по мишени экипаж «Сообразительного» выполнил с использованием зенитного ракетного комплекса (ЗРК) морского базирования «Редут». Ракета-мишень была запущена с малого ракетного корабля «Пассат» соединения ракетных кораблей и катеров Балтийской военно-морской базы.

Запущенная с корвета зенитная ракета успешно поразила назначенную цель. Стрельба проводилась в условиях сложной помеховой обстановки с применением условным противником средств радиоэлектронного противодействия.

Морской полигон Балтийского флота, где проходило учение, был временно объявлен опасным для гражданского судоходства. Задачи по обеспечению безопасности в районе ракетных пусков выполняли свыше 10 надводных кораблей и судов обеспечения флота, что обеспечило высокий уровень безопасности проведения мероприятия. 

После выполнения огневой задачи экипаж корабля провел ряд корабельных учений – по радиоэлектронной борьбе, борьбе за живучесть, противодиверсионной обороне и другие.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ , Боевая подготовка
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