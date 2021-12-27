27.12.2021 (17:30)
Военная полиция ЦВО провела новогодний праздник для детей коррекционного центра «Иволга» в Самаре
Представители военной полиции Центрального военного округа в преддверии Нового года с подарками посетили Центр помощи детям «Иволга» (коррекционный) в Самаре.
Офицеры поздравили детей с наступающим Новым годом, подарили наборы со сладостями и игрушки. Военнослужащие также провели с детьми старшего возраста «Урок мужества»: показали спецсредства военной полиции и рассказали о военной службе, ответили на интересующие вопросы.
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