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27.12.2021 (17:30)

Военная полиция ЦВО провела новогодний праздник для детей коррекционного центра «Иволга» в Самаре

Представители военной полиции Центрального военного округа в преддверии Нового года с подарками посетили Центр помощи детям «Иволга» (коррекционный) в Самаре.

Офицеры поздравили детей с наступающим Новым годом, подарили наборы со сладостями и игрушки. Военнослужащие также провели с детьми старшего возраста «Урок мужества»: показали спецсредства военной полиции и рассказали о военной службе, ответили на интересующие вопросы.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Военно-патриотическое воспитание , Военная полиция
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