27.12.2021 (17:00)

В Калининградской области морские пехотинцы Балтийского флота учились уничтожать диверсантов

В Калининградской области на полигоне Хмелёвка с десантно-штурмовым подразделением соединения морской пехоты Балтийского флота проведена тренировка по уничтожению диверсионно-разведывательной группы условного противника.

По замыслу тренировки, диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) условного противника высадилась на побережье Балтийского моря и продвигалась вглубь территории Калининградской области. Военнослужащие морской пехоты отработали задачу по организации засады и, подпустив ДРГ как можно ближе, уничтожили ее огнем из штатного вооружения.

В ходе тренировки морские пехотинцы также отработали навыки захвата пленных, ведения разведывательных дозоров, способы вывода из строя коммуникаций условного противника.

Личный состав выполнил боевые стрельбы из вооружения БТР-82А, снайперских винтовок и пулеметов. Снайперские пары отработали вопросы маскировки в условиях лесистой местности, поиска и уничтожения снайперов условного противника. Особое внимание при проведении занятий с военнослужащими было уделено совершенствованию боевого применения вооружения и военной техники, использования специальных технических средств, приемов жизнеобеспечения и маскировки при выполнении боевых задач.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице