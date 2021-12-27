27.12.2021 (16:15)

Замминистра обороны генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров и командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков возложили цветы к памятнику В.Ф. Маргелову

Сегодня десантники и ветераны Воздушно-десантных войск всей страны отмечают 113-летие со дня рождения одного из главных основателей ВДВ Героя Советского Союза генерала армии Василия Филипповича Маргелова.

В Москве заместитель Министра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров, командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков совместно с офицерами и ветеранами ВДВ возложили цветы к памятнику легендарному командующему «крылатой гвардией».

После возложения корзин с живыми цветами и исполнения Государственного гимна Российской Федерации под звуки военного оркестра рота почетного караула прошла торжественным маршем у подножья мемориала.

В мероприятии приняли участие офицеры командования Воздушно-десантных войск, руководители Союза десантников России, ветераны ВДВ из Москвы и Московской области, а также воспитанники военно-патриотических клубов.

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