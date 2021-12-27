27.12.2021 (16:30)

На Северном флоте стартовал хоккейный турнир «Кубок победы», в котором принимают участие хоккейные команды Северного флота

На новой крытой ледовой арене Северного флота в городе Североморске стартовал турнир по хоккею с шайбой «Кубок победы», посвященный 77-й годовщине Победы советского народа над фашизмом в Великой Отечественной войне.

Церемонию открытия турнира провел заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Олег Голубев, он отметил, что данный турнир проходит на Северном флоте во второй раз и пожелал всем участникам хорошей и интересной игры.

По итогам первого этапа соревнования лидирующую позицию в турнирной таблице занимает команда «Спасатель», на втором месте – «К-21», замыкает тройку лидеров сборная Северной военной хоккейной лиги.

Турнир «Кубок победы» пройдет в три этапа, второй этап состоится с 18 по 20 марта 2022 года, а финальные игры с 6 по 8 мая 2022 года.

В турнире принимают участие хоккейные команды Северного флота: «К-21» штаба и управления Северного флота, «Гроза» армии ВВС и ПВО, «Спасатель» управления поисковых и аварийно-спасательных работ и сборная Северной военной хоккей лиги.

Особенностью соревнования является то, что турнир имеет возрастные ограничения – все хоккеисты старше 43 лет.

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