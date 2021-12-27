27.12.2021 (16:45)

В Приднестровье с российскими военнослужащими проведено занятие по противодействию терроризму

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) в преддверии праздников с военнослужащими проведено занятие по противодействию терроризму.

Поднятое по тревоге подразделение противодействия терроризму, выдвинулось в указанный район для отражения нападения и ликвидации террористических групп. В ходе контрольного занятия военнослужащие подразделения противодействия терроризму продемонстрировали слаженность действий при блокировании и уничтожении условных террористов. Особое внимание уделялось действиям командиров при управлении личным составом.

В завершении тренировки был осуществлен поиск подозрительных предметов, в результате чего было найдено взрывное устройство. Подразделение противодействия терроризму оцепило опасную зону, после чего саперы ОГРВ ПРРМ провели работу по обезвреживанию взрывного устройства.

Занятие по противодействию терроризму проводилось с целью усиления бдительности при несении службы военнослужащими в период новогодних и рождественских праздников.

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