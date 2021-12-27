27.12.2021 (16:00)
В Новосибирской области военнослужащие военной полиции помогли женщине-водителю вытащить из снежной ловушки автомобиль
В Новосибирской области военнослужащие военной полиции Центрального военного округа оказали помощь женщине-водителю, которая застряла на заснеженной дороге.
Женщина, попавшая в сложную дорожную ситуацию, вышла на проезжую часть, где и обратилась к военнослужащим военной полиции за помощью. Они посадили женщину в свой автомобиль и проследовали с ней до места происшествия, после чего вытащили транспортное средство на расчищенный участок дороги без повреждений. Автомобилистка поблагодарила военнослужащих. Медицинская помощь автомобилистке не потребовалась.
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