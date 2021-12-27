27.12.2021 (15:45)
Разведчики ЦВО учились уничтожать диверсантов
Военнослужащие разведывательных подразделений мотострелкового соединения общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Республике Тыва, в рамках учения уничтожили лагерь «диверсантов» в горной местности.
По замыслу тактико-специального учения, военнослужащие совершили многокилометровый марш комбинированным способом, преодолев более 20 километров маршрута на бронеавтомобилях «Тигр» и около 10 километром в пешем порядке по горной местности с пересеченным рельефом. После выхода в назначенный район с использованием специального комплекса разведки управления и связи (КРУС) «Стрелец» провели разведывательно-поисковые действия и обнаружили лагерь условного противника, координаты расположения которого передали командованию. Получив информацию по месту расположения и количеству личного состава неприятеля, было принято решение о его уничтожении.
Разведгруппы окружили лагерь и успешно атаковали застигнутого врасплох условного противника. Также в ходе налета удалось захватить документы с важной информацией.
В учении было задействовано около 300 военнослужащих и было задействовано более 20 единиц военной техники.
Общевойсковое объединение ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В его состав входят мотострелковые, артиллерийское и зенитно-ракетное соединения, войска РХБЗ и связи.