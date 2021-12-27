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27.12.2021 (15:45)

Разведчики ЦВО учились уничтожать диверсантов

Военнослужащие разведывательных подразделений мотострелкового соединения общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Республике Тыва, в рамках учения уничтожили лагерь «диверсантов» в горной местности.

По замыслу тактико-специального учения, военнослужащие совершили многокилометровый марш комбинированным способом, преодолев более 20 километров маршрута на бронеавтомобилях «Тигр» и около 10 километром в пешем порядке по горной местности с пересеченным рельефом. После выхода в назначенный район с использованием специального комплекса разведки управления и связи (КРУС) «Стрелец» провели разведывательно-поисковые действия и обнаружили лагерь условного противника, координаты расположения которого передали командованию. Получив информацию по месту расположения и количеству личного состава неприятеля, было принято решение о его уничтожении.

Разведгруппы окружили лагерь и успешно атаковали застигнутого врасплох условного противника. Также в ходе налета удалось захватить документы с важной информацией.

В учении было задействовано около 300 военнослужащих и было задействовано более 20 единиц военной техники.

Общевойсковое объединение ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В его состав входят мотострелковые, артиллерийское и зенитно-ракетное соединения, войска РХБЗ и связи.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Боевая подготовка , Разведывательные подразделения
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