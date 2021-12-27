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27.12.2021 (15:30)

Российские военнослужащие в Приднестровье отработали специальную подготовку на миротворческом посту

В мотострелковых подразделениях Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошло практическое занятие по специальной подготовке российского воинского контингента миротворческих сил.

По замыслу занятия, личный состав поста проводил осмотр транспортных средств, проезжающих через контрольно-пропускной пункт. Одно из транспортных средств предпринимавшее попытку провоза в Зону безопасности запрещенных предметов не выполнило законные требования российских военнослужащих осуществить остановку для осмотра транспортного средства на наличие оружия, боеприпасов и наркотических веществ.

В ходе занятия военнослужащие ОГРВ ПРРМ отработали действия принудительной остановки транспортного средства с применением спецсредства «Ёж», после чего условный противник оказал огневое сопротивление. Личный состав занял огневые позиции и задержал условного противника, а также предотвратил попытку провоза в Зону безопасности запрещенных предметов.

Практические занятия по специальной подготовке российского воинского контингента миротворческих сил проходят на специально оборудованном учебном месте, которое полностью имитирует миротворческий пост. Занятие носило плановый характер.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Боевая подготовка , Специальная подготовка
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