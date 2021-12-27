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27.12.2021 (15:15)

Военные медики танковой армии ЗВО вернулись в пункты постоянной дислокации после успешного выполнения задач по борьбе с COVID-19 в Тульской области

В Подмосковье в пункты постоянной дислокации вернулись военные медики гвардейской танковой армии Западного военного округа после успешного выполнения задач по оказанию помощи гражданскому населению в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Торжественная встреча прошла на территории Таманской мотострелковой дивизии, где медиков встретили под марши военного оркестра с традиционным хлебом и солью. Командование объединения поблагодарило медицинский персонал за выполнение поставленных задач и поздравило медиков с успешным возращением домой.

В течение полугода военные медики танковой армии вели активную борьбу за жизнь и здоровье гражданского населения Тульской области в красной зоне Щекинской городской больницы, Новомосковской городской клинической больницы, Алексинской районной больницы, Киреевской центральной районной больницы, Городская больницы №10, ТОЦ по профилактике СПИД и ИЗ, Донской городской больницы.

За время работы военные специалисты оказали помощь более 4,5 тысячам больных совместно с медиками Тульских медицинских учреждений.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Медицина , COVID-19
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